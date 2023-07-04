ENKS: 2 silahlı kişi ofisimizdeki Kürdistan bayrağını yaktı

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Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rojava'nın Girkê Legê kentinde dün gece askeri üniformalı iki kişinin Kürdistan ve KDP-S bayrağını yaktığını duyurdu.

Daha önce de Rojava’nın birçok bölgesinde ENKS ve bünyesinde bulunan partilerin ofisleri yakılırken, ENKS yetkilileri bu eylemlere ilişkin Özek Yönetim'e bağlı silahlı güçleri sorumlu tutuyor.

ENKS ayrıca, üye ve destekçilerine yönelik yapılan hak ihlalleri ve saldırıların önüne geçmediği için Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) suçlamada bulunuyor.