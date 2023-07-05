Haşdi Şabi Kerkük’te Kürt mahallesinde işgalde bulunuyor

KERKÜK (K24)

Olay üzerine bölgeye giden bir grup Iraklı parlamenter, karargah yapımının durdurulmasını istedi ancak Haşdi Şabi’nin engeliyle karşılaştı.

Kerkük’ün master planında söz konusu arazi kamu malı olarak görülüyor ve burada bir park ya da bahçe kurulması gerekiyor. Ancak Haşdi Şabi burada bir ihlalde bulunmakla kalmayıp bir de askeri karargah inşa etmek istiyor.

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Kerkük Bürosu bu konumdan birkaç yüz metre ilerde bulunuyor.

K24’e konuşan KYB yetkilisi Siwan Kwexan Necim, “Bu bölgeyi Araplaştırma politikasının bir parçasıdır. Çünkü bölge sakinlerinin tamamı Kürt” diyor.

Necim, “Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, karargah yapımının durdurulacağı sözü verdi. Bu yapılmazsa farklı tedbirler alacağız” diye konuştu.

16 Ekim 2017 sonrası Kerkük’te hakim güç haline gelen Haşdi Şabi, daha önce Arap mahallelerinde de çok sayıda araziye el koymuştu. Ancak bu kez Kürt bölgelerinde bunu yapması farklı tepkilere yol açmış durumda.