Politika

Rusya füzeyle bir apartmanı vurdu: 4 ölü, 9 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko, Rus füzesinin Lviv kentindeki bir apartmana isabet etmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Lviv füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece sivillere yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus füzesinin Lviv kentindeki bir apartmanı vurduğunu aktaran Klimenko, apartmanın 3. ve 4. katlarının hasar gördüğünü kaydetti.

Klimenko, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek "Sabah 07.00 itibarıyla 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı, 7 kişi kurtarıldı, 64 kişi tahliye edildi." ifadesini kullandı.

Bakan Klimenko, insanların enkaz altında mahsur kaldıklarına ilişkin bilgilerin olduğunu aktardı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da son 24 saatte Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtilerek, tüm hedeflerin savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

Aklamada, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 59 hava saldırısı düzenlediği, çok namlulu füze sistemlerinden 65 atış gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv