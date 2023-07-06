İddia: ABD ve Rusya gizlice Ukrayna savaşını görüştü

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Amerikan kanalı NBC News'ün isminin gizli tutulmasını isteyen kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek ve potansiyel müzakerelere zemin hazırlamak için" bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisinin Kremlin'e yakın isimlerle New York'ta görüştüğü belirtildi.

Nisanda yapıldığı ifade edilen görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un New York'ta ABD'li ekip üyeleriyle birkaç saat görüştüğü, ABD düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) eski başkanı Richard Hasss, eski Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Charles Kupchan ve Rusya Uzmanı Thomas Graham'ın da söz konusu toplantıda bulunduğu iddia edildi.

Hedefler arasında, Rusya ile "iletişim kanallarını mümkün olduğunca açık tutmak" olduğu vurgulandı.

Lavrov ile toplantıya katılanların daha sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyine neler olduğu hakkında brifing verdiği, görüşmelerin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştiği kaydedildi.

Amerikan tarafında, görüşmeler hakkında brifing alan iki kişiye göre, tartışmalara NATO konularında derin deneyime sahip eski bir ABD savunma bakan yardımcısı Mary Beth Long da dahil olmak üzere bazı eski Pentagon yetkilileri de dahil oldu.

Öte yandan, görüşmeler çerçevesinde, en az bir eski ABD yetkilisinin de Rusya'ya gittiği bildirildi.