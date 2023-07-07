Çin’den ABD’ye ‘Somut adımlar atın’ çağrısı

HABER MERKEZİ

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için elverişli ortam oluşturmak amacıyla "somut" adımlar atmaya çağrıldı.

ABD-Çin ticari ilişkilerinin özünün karşılıklı yarar ve iki tarafın da kazançlı çıkması olduğu vurgulanan açıklamada, ticaret savaşlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Çin, ABD'den "sağlıklı ticari ilişkiler için uygun ortam oluşturmasını" istedi.

YELLEN’İN 9 TEMMUZ’A KADAR ÇİN’DE KALMASI BEKLENİYOR

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün Çin'e gitmiş, temasları öncesi yaptığı Twitter paylaşımında Çin'le "sağlıklı bir ekonomik rekabet" arayışında olduklarını vurgulamıştı.

İkili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konunun masada olduğu Çin ziyaretine 6 Temmuz’da başlayan Yellen'in, 9 Temmuz’a kadar bu ülkede kalması bekleniyor.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son yıllarda Tayvan, çip ticareti ve casus balon krizi gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Yellen'in ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen ay Pekin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi.