Politika

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sona erdi

Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin baş başa görüşmesi sona erdi.
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türkiye Volodimir Zelenskiy Ukrayna

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin baş başa görüşmesi sona erdi.

Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a giden Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Liderlerin baş başa görüşmesiyle paralel olarak heyetler arası görüşmenin de yapıldığı öğrenildi.

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