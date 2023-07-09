Politika

Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Wagner açıklaması: Rotasyon yapıyorlar

Kısa bir süre önce Moskova yönetimine başkaldıran Rus paralı asker grubu Wagner ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
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Wagner Grubu üyeleri (Arşiv)
Wagner Grubu üyeleri (Arşiv)
dünya Orta Afrika Cumhuriyeti Wagner Grubu

HABER MERKEZİ

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem, Rus paralı asker grubu  Wagner’in ülkeyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını ve birliklerin sadece “rotasyon” yaptığını duyurdu.

Mokpem, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki Wagner birliklerinin çekildiğine dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Wagner birliklerinin ülkeden çekilmediklerini ve sadece rotasyon yaptıklarını dile getiren Mokpem, “Bazıları (Wagner birlikleri) gidiyor, diğerleri geliyor” ifadesini kullandı.

2 bine yakın Rus paralı askerinin bulunduğu tahmin edilen Orta Afrika Cumhuriye’indeki Wagner birliklerinin ülkeden çekilmeye başladığı öne sürülmüştü.

Orta Afrika Cumhuriyeti ve Rusya yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018’de askeri anlaşma imzalamıştı.

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