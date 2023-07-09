ABD Başkanı Biden’dan Ukrayna ve Türkiye açıklaması

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ABD Başkanı Joe Biden CNN’e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, Ukrayna’nın üyeliği için henüz erken olduğunu söyledi.

Joe Biden ayrıca, Ukrayna’ya Rusya ile olan savaşı sona erdirmeye çalışmak için ihtiyaç duydukları güvenlik ve silahları sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

“NATO’nun, bir savaşın ortasındaki Ukrayna’yı NATO ailesine dahil edip etmeme konusunda fikir birliği olduğunu sanmıyorum” ifadesini kullanan Biden sözlerini şöyle sürdürdü:

NATO toprağı olan her karış toprağı korumaya kararlıyız. Bu, ne olursa olsun hepimizin verdiği bir taahhüttür. Eğer savaş devam ediyorsa, o zaman hepimiz savaştayız demektir. Eğer durum buysa, Rusya ile savaş halindeyiz.

Ukrayna’nın NATO’ya girmeye hak kazanabilmesi için rasyonel bir yol çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bence şu anda bir oylama çağrısı yapmak için erken olduğunu düşünüyorum, çünkü demokratikleşme ve bu konuların bazıları da dahil olmak üzere yerine getirilmesi gereken başka nitelikler var.”

Ukrayna’ya gönderilecek olan misket bombası ile ilgili “zor bir karar olduğunu” tekrar eden Biden, Ukrayna’nın mühimmatının tükenmekte olduğu için bu kararı verdiklerini söyledi.

İSVEÇ’İN NATO’YA ÜYELİĞİ

Macaristan ve Türkiye’nin karşı tavrına rağmen İsveç’in sonunda NATO’ya kabul edileceği konusunda iyimser olduğunu belirten Biden, bu konunun kilit dayanak noktasının Türkiye’nin, İsveç’i kabul etmek için oy kullanan Yunanistan ile birlikte F-16 filosunu modernize etmeye çalışması olduğunu ifade etti.

Biden açıklamasının devamında, şunları kaydetti:

“Türkiye, F-16 uçaklarının modernizasyonunu istiyor. Ve Yunanistan’daki Miçotakis de biraz yardım arıyor. Ve açıkçası, burada bir araya getirmeye çalıştığım şey, NATO’yu hem Yunanistan’ın hem de Türkiye’nin askeri kapasitesi açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç’in girmesine izin verdiğimiz bir konsorsiyum. Ama bu durum mümkün olmadı.”