Politika

Erdoğan Biden’la İsveç’in NATO üyeliği ve F-16’ları görüştü

Erdoğan’ın Biden’la yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ele alındı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden görüşme

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinin ele alındığı belirtildi.

Erdoğan ve Biden’ın Vilnius’ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldığı ifade edildi.

Erdoğan’ın, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirterek ABD Başkanı Biden'a Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür ettiği kaydedildi.

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