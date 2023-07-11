Zelenskiy: NATO üyeliğinin pazarlık konusu yapılması Rusya'nın terörünü motive eder

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "müttefiklerine", "ortak güvenliğe" ve "her zaman açık konuşmaya" değer verdiklerini belirtti.

Ukrayna’nın Vilnius’taki NATO zirvesinde temsil edileceğine ve bunun bir saygı meselesi olduğuna işaret eden Zelenskiy, Ukrayna’nın da saygıyı hak ettiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, Vilnius’a giderken Ukrayna olmadan bazı ifadelerin tartışıldığına dair sinyaller aldıklarına dikkati çekerek, "Bu ifadenin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili değil, üyeliğe davet edilmesiyle ilgili olduğunu vurgulamak istiyorum. Davet için de Ukrayna’nın üyeliği için de zaman çerçevesinin belirlenmemesi eşi benzeri görüşmemiş absürt bir durumdur" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna’yı davet etmek için bile koşullar hakkında "muğlak ifadeler" kullanıldığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna’yı ne NATO’ya davet etmeye ne de ittifaka üye yapmaya hazır olmadıklarına ilişkin bir izlenim oluşuyor. Bu da Ukrayna’nın NATO üyeliğinin Rusya ile yapılacak müzakerelerde pazarlık konusu olabileceğini gösteriyor ve bu Rusya'nın terörünü sürdürmek için bir motivasyon anlamına geliyor. Belirsizlik zayıflıktır. Zirvede bunu açıkça tartışacağım” ifadesini kullandı.