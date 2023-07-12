Genel

MSB 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Arşiv
Arşiv
türkiye Pençe Kilit operasyonu

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde, 11 Temmuz'da meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Kavlak'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

“Pençe-Kilit Operasyonu” 18 Nisan 2022’de Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik başlatılmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv