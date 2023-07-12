MSB 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde, 11 Temmuz'da meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Kavlak'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

“Pençe-Kilit Operasyonu” 18 Nisan 2022’de Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ye yönelik başlatılmıştı.