Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak bütçesini yargıya taşıdı

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak bütçesinin bazı maddeleriyle ilgili yargıya başvurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Irak bütçe

BAĞDAT (K24)

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu üyesi Xelil Xazi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Irak bütçesinin 2, 11, 12 ve 13’üncü maddeleriyle ilgili dava açtığını söyledi.

Xelil Xazi, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin mahkemeye taşıdığı maddeler, Kürdistan Bölgesi halkının mali haklarıyla ilgili ve Irak Anayasası’na aykırıdır” dedi.

Xazi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 12 Temmuz’da Federal Mahkeme’ye başvurduğunu kaydetti.

Bütçenin onaylanmasıyla ilgili ise Xazi, “Bütçeyle ilgili düzenlemeler hayata geçirilmeye başlandığında, Federal Mahkeme başvuru hakkında karar verene kadar Kürdistan Bölgesi mali haklarını kullanır. Herhangi bir madde veya bentte yanlışlık bulunursa ya yasadan çıkarılır ya da düzeltilir. Bütçeye karşı dava açmak, Kürdistan Bölgesi maaş ve mali haklarının gönderilmesine engel teşkil etmez” diye konuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv