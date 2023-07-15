Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak bütçesini yargıya taşıdı

BAĞDAT (K24)

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu üyesi Xelil Xazi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Irak bütçesinin 2, 11, 12 ve 13’üncü maddeleriyle ilgili dava açtığını söyledi.

Xelil Xazi, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin mahkemeye taşıdığı maddeler, Kürdistan Bölgesi halkının mali haklarıyla ilgili ve Irak Anayasası’na aykırıdır” dedi.

Xazi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 12 Temmuz’da Federal Mahkeme’ye başvurduğunu kaydetti.

Bütçenin onaylanmasıyla ilgili ise Xazi, “Bütçeyle ilgili düzenlemeler hayata geçirilmeye başlandığında, Federal Mahkeme başvuru hakkında karar verene kadar Kürdistan Bölgesi mali haklarını kullanır. Herhangi bir madde veya bentte yanlışlık bulunursa ya yasadan çıkarılır ya da düzeltilir. Bütçeye karşı dava açmak, Kürdistan Bölgesi maaş ve mali haklarının gönderilmesine engel teşkil etmez” diye konuştu.