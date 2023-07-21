Erdoğan ile Zelenskiy tahıl anlaşmasını görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talebi üzerine telefonda görüştü.

Görüşmede, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldığı belirtildi.

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.