Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu aynı toplantıda görüştü

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından CHP’de yerel seçimlere yönelik ilk kapsamlı toplantı bugün Genel Merkez’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, yerel seçimlere ilişkin yol haritası belirlenirken, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı toplantıya CHP’li tüm il, ilçe ve belde belediye başkanları katılırken, 36 belediye başkanı mazeret bildirerek toplantıya katıldımadı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda İmamoğlu ile bazı belediye başkanları da söz alırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da belediye başkanlarına önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasına yönelik uyarılarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında yerel seçimlerde “ittifak yokmuş” gibi hareket edeceklerini açıkladı.

Başkanlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Hazırlıklarınızı, ittifak olmayacakmış gibi yapın, olursa bizim için artı olur” dedi.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU İLE AYNI KAREDE

36 belediye başkanının mazeret bildirerek katılmadığı toplantıda gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda oldu.

'Değişim' tartışmalarını başlatan ve geçen günlerde sızdırılan Zoom toplantısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi.

Değişim talebinde bulunan isimlerin ve zoom toplantısı krizi toplantıya yansımadığı belirtildi.