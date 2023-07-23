Politika

Zelenskiy çağrı yaptı: NATO-Ukrayna Konseyi tahıl için toplanıyor

NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çağrısıyla Ukrayna tahılının Karadeniz'den sevkiyatını ele almak üzere toplanacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Volodimir Zelenskiy
Volodimir Zelenskiy
dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna NATO

HABER MERKEZİ

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde kurulan ve ilk toplantısını zirve sırasında yapan Konsey, ikinci kez bir araya gelecek.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin dün konuştuğunu ve Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından tek taraflı çekilmesini ele aldıklarını belirtti.

Lungescu, Zelenskiy'nin talebi üzerine Stoltenberg'in NATO-Ukrayna Konseyini 26 Temmuz Çarşamba günü büyükelçi seviyesinde toplayacağını açıkladı.

Konseyin, Ukrayna'nın ürettiği tahılın Karadeniz'den dünya pazarlarına sevkiyatını ele alacağı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin, geçen hafta, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın fiilen son bulduğunu, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmediğini, Rusya'nın ilgili şartlar uygulandığında tahıl anlaşmasına geri döneceğini açıklamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv