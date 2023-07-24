Politika

Başkan Barzani Iraklı heyetle siyasi gelişmeleri görüştü

Başkan Barzani, Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi lideri Usame Nuceyfi ile Irak’taki siyasi gelişmeleri görüştü.
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kürdistan Mesud Barzani Usame Nuceyfi görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Genel Sekreter Usame Nuceyfi başkanlığındaki Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Irak’taki son siyasal gelişmeler, il meclisi seçimleri hazırlıklarının yanı sıra, birlikte yaşam, barış ve kalkınmanın önündeki engeller ve tehditler ele alındı.

Görüşmede Irak’taki siyasi taraflar arasında ulusal bir vizyon ve ülke yönetiminde gerçek ortaklık, denge ve uzlaşı prensiplerine bağlılık olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca Irak vilayetlerindeki yaşam, hizmetler ve taraflar arasında ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

 

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