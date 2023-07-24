Genel

ABD Dışişleri: Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şeyi verdik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey temin ettikleri kanaatinde olduklarını belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Matthew Miller Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey temin ettikleri kanaatinde olduklarını ve en kısa sürede yeni yardım ilan edeceklerini belirtti.

Miller, bugünkü basın toplantısında, “Görüşümüze göre, Ukrayna bu karşı taarruzu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Avrupa’daki ve dünya genelindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte onlara muazzam miktarda askeri teçhizat sağladık” ifadesini kullandı.

Miller, “Önümüzdeki günlerde daha fazla askeri yardım duyurusu bekleyebilirsiniz” dedi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv