ABD Dışişleri: Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şeyi verdik

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna’ya karşı taarruz için gereken her şey temin ettikleri kanaatinde olduklarını ve en kısa sürede yeni yardım ilan edeceklerini belirtti.

Miller, bugünkü basın toplantısında, “Görüşümüze göre, Ukrayna bu karşı taarruzu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Avrupa’daki ve dünya genelindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte onlara muazzam miktarda askeri teçhizat sağladık” ifadesini kullandı.

Miller, “Önümüzdeki günlerde daha fazla askeri yardım duyurusu bekleyebilirsiniz” dedi.