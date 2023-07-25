Oluç: YSP'nin ismi, eş başkanları ve tüzüğü değişecek

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Artı TV’ye konuşan Saruhan Oluç, "Eylül ayında olağanüstü büyük kongremizi yapacağız. O kongreyi yapmakla birlikte hem parti yönetiminde, hem eş başkanlarda bir değişim ortaya çıkacak. Parti tüzüğünde değişiklikler olacak. Kongre delegasyonu aksi yönde bir tavır göstermezse parti isminde bir değişiklik olacak" dedi.

HDP ve YSP'nin seçmende yarattığı kafa karışıklığının yeni parti ile önüne geçileceğini dile getiren Oluç, "14 Mayıs seçimlerinde adeta iki parti gibi davrandık. Hem yapılan çalışmalar açısı bakımından hem de kadroların çalışması açısından baktığımızda bunun yarattığı çok büyük handikaplar oldu gerçekten" diye konuştu.

Oluç, yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceklerine dair ise, "Şu an yerel seçim tartışması yürütmüyoruz. Yeni seçilecek yönetim, eş başkanlar ve parti meclisi ile birlikte bu tartışmayı başlatacağız" ifadelerine yer verdi.