Politika

ABD’li yetkiliden Peşmerge Bakanı’na ‘Görevinize dönün’ çağrısı

ABD Savunma Bakanı’nın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Dana Stroul’ün Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’e görevine dönme çağrısında bulunduğu belirtildi.
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kürdistan ABD Şoreş İsmail çağrı

ERBİL (K24)

K24’e bilgi veren bir kaynak, ABD Savunma Bakanı’nın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Dana Stroul’ün son Kürdistan Bölgesi ziyaretinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’e görevine dönme çağrısında bulunduğunu söyledi.

Şoreş İsmail’in görevine dönmek için partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) birkaç talepte bulunduğunu belirten kaynak, “Şoreş İsmail’in talepleri KYB yönetimince kabul edildi ancak Kubad Talabani’nin ikna edilmesi gerek” ifadelerini kullandı.

KYB’li hükümet yetkilileri ve bakanlar bir süre hükümet çalışmalarını boykot etmişti. Şoreş İsmail de boykot kararı alan isimlerden biri.

Şoreş İsmail’in boykot kararı KYB’nin bazı kadro ve yetkilileri tarafından da tepkiyle karşılansa da İsmail’in boykot kararını üzerindeki baskılardan dolayı aldığı belirtiliyor.

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