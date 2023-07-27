Erbil ve Bağdat bütçe ve mali haklar konusunda anlaşmaya vardı

BAĞDAT (K24)

Erbil ve Bağdat heyetleri, Kürdistan Bölgesi'ne bütçe ve mali hakların gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Dün akşam Bağdat'a giden Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, federal hükümetle bütçe yasasının uygulanması ve Kürdistan Bölgesi'ne mali hakların gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Erbil heyetinden yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat'a gitti ve Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarını gönderilmesinin yanı sıra bütçe yasasının uygulanmasını görüşmek üzere federal hükümet heyeti ile bir araya geldi. Görüşme sonucunda taraflar, bütçe yasasındaki Kürdistan Bölgesi ile ilgili hükümlerin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı” denildi.

Açıklamada, “İki heyet arasında ortak mutabakat zaptı imzalandı. Kürdistan Bölgesi’ne mali haklarının gönderilmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşewa Hewrami, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi memurlarının maaşlarının bir an önce dağıtılması konusunda anlaşmaya vardı” açıklamasında bulundu.

Heyetin bugün Irak Maliye Bakanı Latif Sami ile bir araya gelmesi ve Kürdistan Bölgesi'nin bütçe yasasındaki payıyla ilgili maddelerin nasıl uygulanacağını görüşeceği bildirildi.