Politika

Erbil ve Bağdat bütçe ve mali haklar konusunda anlaşmaya vardı

Bağdat'a giden Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, federal hükümetle bütçe yasasının uygulanması ve Kürdistan Bölgesi'ne mali hakların gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Erbil Bağdat bütçe

BAĞDAT (K24)

Erbil ve Bağdat heyetleri, Kürdistan Bölgesi'ne bütçe ve mali hakların gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Dün akşam Bağdat'a giden Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, federal hükümetle bütçe yasasının uygulanması ve Kürdistan Bölgesi'ne mali hakların gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Erbil heyetinden yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat'a gitti ve Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarını gönderilmesinin yanı sıra bütçe yasasının uygulanmasını görüşmek üzere federal hükümet heyeti ile bir araya geldi. Görüşme sonucunda taraflar, bütçe yasasındaki Kürdistan Bölgesi ile ilgili hükümlerin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı” denildi.

Açıklamada, “İki heyet arasında ortak mutabakat zaptı imzalandı. Kürdistan Bölgesi’ne mali haklarının gönderilmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşewa Hewrami, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi memurlarının maaşlarının bir an önce dağıtılması konusunda anlaşmaya vardı” açıklamasında bulundu.

Heyetin bugün Irak Maliye Bakanı Latif Sami ile bir araya gelmesi ve Kürdistan Bölgesi'nin bütçe yasasındaki payıyla ilgili maddelerin nasıl uygulanacağını görüşeceği bildirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv