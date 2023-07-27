Wagner lideri Prigojin, Putin’in de katıldığı zirvede görüntülendi

HABER MERKEZİ

Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu ve lideri Yengeni Prigojin'in Orta Afrika Cumhuriyeti heyetinden olduğu düşünülen bir kişiyle fotoğrafı sosyal medyada yayıldı.

Wagner grubu, aralarında Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de bulundu birçok Afrika ülkesinde faaliyet gösteriyor.

Fotoğrafı paylaşan Orta Afrika Cumhuriyeti Rusya Kültür Evi Başkanı Dmitri Siti, karenin Trezine Hotel'de çekildiğini belirtti. Prigojin'in ailesine ait otel, Rusya- Afrika zirvesi için kullanılıyor. Rusya-Afrika zirvesinin açılış konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinyaptı.

Kremlin, paralı asker grubu Wagner'in ayaklanmasından 5 gün sonra, 29 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif rol oynayan Wagner paralı asker grubu ile Rus ordu komutanları arasındaki çekişme, 23 Haziran Cuma akşamı kaynama noktasına ulaşmıştı. Wagner lideri Prigojin, Rus ordusunun mevkilerini vurup savaşçılarını öldürdüğünü iddia ederek, "Rusya'yı kanunsuzluktan temizleyeceklerini" söylemişti. Prigojin, Moskova'ya yürümeye başlamış, bu kapsamda Wagner, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Rostov'u da ele geçirmişti.

Kriz, cumartesi ilerleyen saatlerde Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Prigojin'le yaptığı görüşmenin ardından çözülmüştü. Wagner, üslerine geri dönmüş, Prigojin'in Belarus'ta yaşaması kararlaştırılmıştı.