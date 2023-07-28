Politika

AA: PKK’nin Şengal sorumlusu Mesud Celal Osman öldürüldü

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Şengal’de düzenlediği operasyonda PKK’nin eyalet sorumlusu Mesud Celal Osman'ın öldürüldüğü bildirildi.
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kürdistan PKK Mesud Celal Osman Şengal

HABER MERKEZİ

AA’nın haberine göre MİT, Zagros Çekdar kod adlı PKK’nin eyalet sorumlusu Mesud Celal Osman'ın 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.

PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri’nin (YBŞ) eyalet sorumlularından olduğu belirtilen Osman'ın, bir toplantıya giderken hedef alındığı ifade edildi.

Osman’ın 2010 yılında PKK’ye Rojava’da katıldığı ve 2015’te silahlı eğitim alarak tekrar Rojava’ya geçtiği kaydedildi.

PKK’ye yakın medya Osman’ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 

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