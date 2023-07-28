AA: PKK’nin Şengal sorumlusu Mesud Celal Osman öldürüldü
HABER MERKEZİ
AA’nın haberine göre MİT, Zagros Çekdar kod adlı PKK’nin eyalet sorumlusu Mesud Celal Osman'ın 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.
PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri’nin (YBŞ) eyalet sorumlularından olduğu belirtilen Osman'ın, bir toplantıya giderken hedef alındığı ifade edildi.
Osman’ın 2010 yılında PKK’ye Rojava’da katıldığı ve 2015’te silahlı eğitim alarak tekrar Rojava’ya geçtiği kaydedildi.
PKK’ye yakın medya Osman’ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.