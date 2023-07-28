ABD’den Kürdistan Parlamentosu seçimlerine destek mesajı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Heriri, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin 2024 yılının şubat ayında yapılacağını söylemişti.

Heriri ayrıca seçimlerin 2024’ün şubat ayında yapılması için tüm siyasi partilerle koordinasyon halinde olduğunu ifade etmişti.

Söz konusu seçim tarihiyle ilgili K24’ün sorularına yazılı yanıt veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Washington özgür ve adil seçimleri destekliyor” dedi.

Sözcünün yanıtında, “ABD, Kürdistan Bölgesi halkı dahil olmak üzere Iraklılar için daha iyi bir gelecek sağlamak adına çalışan Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu’nun (UNAMI) çabalarını desteklemektedir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, UNAMI’nin özgür ve adil seçimleri teşvik ettiği, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partiler arasındaki teknik sorunları çözmek için çabaladığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partiler, yükümlülüklerini yerine getirmeli, bu konuda gerekli adımları atmalıdır. Ayrıca siyasi partilerin demokratik ilkelere, Kürdistan Bölgesi’ndeki yasalara Irak Anayasası’na uygun davranmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Açıklamada, seçimlerin yasalara uygun bir şekilde yapılması gerektiği de vurgulandı.

Bu arada Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın, Kürdistan Parlamentosu seçimlerine öncülük etmesiyle ilgili resmi yazısına yanıt veren Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin 18 Şubat 2024’te ya da bir gün sonra yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Komisyon Başkanı Omer Ahmed Muhammed imzasıyla gönderilen yanıtta, önerilen tarihe gerekçe olarak, “seçim sürecinin her açıdan iyi hazırlanıp yönetilmesi ve seçimin dünya standartlarında güvenlik garantisiyle şeffaf ve kaliteli bir şekilde yapılması” gösterilmişti.

Komisyon, çalışmalarının başlayacağı 1 Ağustos 2023 tarihinden önce Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın bir kararnameyle seçim tarihini belirlemesini isteyerek, kararname geciktikçe önerilen seçim tarihinin de erteleneceğini bildirmişti