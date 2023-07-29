İşte ‘Dünyanın en yaşanabilir’ 10 kenti!

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Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının sona ermesinin ardından dünyanın birçok kentinde hayat kalitesi yeniden yükselmeye başladı.

173 kenti istikrar, sağlık hizmetleri, kültür, çevre, eğitim ve altyapı kategorilerinde değerlendiren Economist Intelligence Unit'in Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre genel olarak yaşanabilirlik seviyelerinde son 15 yılın en büyük artışı görülüyor.

Bu artışta Asya, Ortadoğu ve Afrika'da sağlık hizmetleri ve eğitim alanlarındaki kazanımlar rol oynuyor.

Buna karşın Kiev gibi kentlerde devam eden çatışmalar ya da hayat pahalılığı nedeniyle istikrar puanlarında bir düşüş konusu.

Dünyanın en yaşanabilir kentleri listesindeki ilk 10’u şöyle:

Viyana, Avusturya

Kopenhag, Danimarka

Melbourne, Avustralya

Sidney, Avustralya

Vancouver, Kanada

Zürih, İsviçre

Calgary, Kanada

Cenevre, İsviçre

Osaka, Japonya

Auckland, Yeni Zelanda