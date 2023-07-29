İşte ‘Dünyanın en yaşanabilir’ 10 kenti!
HABER MERKEZİ
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının sona ermesinin ardından dünyanın birçok kentinde hayat kalitesi yeniden yükselmeye başladı.
173 kenti istikrar, sağlık hizmetleri, kültür, çevre, eğitim ve altyapı kategorilerinde değerlendiren Economist Intelligence Unit'in Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre genel olarak yaşanabilirlik seviyelerinde son 15 yılın en büyük artışı görülüyor.
Bu artışta Asya, Ortadoğu ve Afrika'da sağlık hizmetleri ve eğitim alanlarındaki kazanımlar rol oynuyor.
Buna karşın Kiev gibi kentlerde devam eden çatışmalar ya da hayat pahalılığı nedeniyle istikrar puanlarında bir düşüş konusu.
Dünyanın en yaşanabilir kentleri listesindeki ilk 10’u şöyle:
Viyana, Avusturya
Kopenhag, Danimarka
Melbourne, Avustralya
Sidney, Avustralya
Vancouver, Kanada
Zürih, İsviçre
Calgary, Kanada
Cenevre, İsviçre
Osaka, Japonya
Auckland, Yeni Zelanda