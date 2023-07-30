KDP Kerkük’te seçimlere 6 partiyle kurulacak koalisyonla girecek

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan KDP Kerkük-Germiyan Örgütü Başkan Yardımcısı Muhammed Xurşid, “Kerkük’teki 6 Kürt partisiyle koalisyon kurmaya çalışıyoruz. Bugün Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’na başvurumuzu yapacağız. KDP tek başına seçime girecek olursa, bu 6 parti KDP’yle birlikte olacak ve bu konuda hiçbir sorun olmayacak. En yüksek oyu almak için çalışacağız” dedi.

KDP’nin KYB’yle tek listeyle seçime girip girmeyeceğiyle ilgili ise Muhammed Xurşid, “KDP Kerkük-Germiyan Örgütü olarak KYB’yle bir müzakeremiz olmadı. Şu ana kadar Kerkük’te faaliyet gösteren ve aralarınca İslamcı, ulusal ve sol cenahtan 6 resmi parti, KDP’yle koalisyon kurmaya hazır olduğunu bildirdi” diye konuştu.

Muhammed Xurşid, seçim sürecinde Kerkük’te bazı engellemelerin olduğunu belirterek, “Özgürlük yok, özellikle KDP için” ifadesini kullandı.

KDP’li yetkili, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun koalisyon başvuruları için karmaşık kurallar koyduğunu, dolayısıyla bugün 6 partiyle koalisyon başvurusu yapıp yapamayacaklarını bilmediklerini söyledi.

K24’e konuşan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cuma Xelay, birçok parti ve siyasi tarafın, başvuru süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu, bu nedenle yarın Komisyon’un, parti ve koalisyon başvurularının uzatılmasını görüşebileceğini kaydetti.

Daha önce 280 siyasi parti ve 24 koalisyonun Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’na başvuruda bulunduğu açıklanmıştı. 24 koalisyondan 15’inin yeni kurulduğu bildirilmişti.

18 Aralık’ta yapılacak olan Irak il meclisi seçimleri için adaylar 285 sandalye için yarışacak. Seçim Kürdistan Bölgesi illerinde yapılmayacak.