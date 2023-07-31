Başkan Barzani: Halen Kürdistan halkını yok etmeyi düşünen şovenizmi görüyoruz

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Barzaniler Enfali’nin 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “40 yıl önce Baas rejimi, gayrimeşru ve vicdansız bir saldırıyla yaşları 9 ila 90 arasında değişen 8 bin Barzani ihtiyar ve gencini tutuklayarak, insanlık dışı bir şekilde Irak’ın güneyindeki çöllerde katletti” diye belirtti.

“O suç, Kürdistan halkının evlatlarının yok edilmesi ve asimilasyonu amacıyla planlanan felaket ve bedel ödetme zincirinin bir halkasıydı. Yine 12 bin Feyli gencinin kaybedilmesi, Germiyan Enfali, Halepçe’ye ve Kürdistan’ın diğer bölgelerine yönelik kimyasal saldırı, Araplaştırma, tenkil ve Kürdistan demografisinin değiştirilmesine varana dek bir devam süreciydi” diyen Başkan Barzani, mesajında şunlara yer verdi:

“Bu büyük suçun işlenmesinin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen, ne yazık ki halen şovenist zihniyet, Kürdistan halkını yok etme, acı çektirme niyeti halen hayallerinde ve bunun bazı kişi ve tarafların davranışında görüyoruz. Bu insanlık dışı zihniyet, Irak ve tüm bölgenin yaşadığı talihsizlik ve istikrarsızlığın kaynağı olarak, milletimiz açısından başlı başına temel sorun olmuştur.

Barzaniler Enfali’nin yıldönümünde, zor günlerde Kürt ve mertçe Barzanilere sadakat gösteren ve onlara yardım başta Erbil Ovası, Harir ve Soran olmak üzere milletimizin evlatlarını takdir ediyorum. Uzun yıllar boyunca sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşayan ve direnişin, gururun ve Kürtperverliğin büyük bir örneği haline gelen Enfal kurbanlarının yakınlarına, özellikle de Barzani anneleri ve kadınlarına teşekkür ediyorum.”