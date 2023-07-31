Politika

Wagner lideri Prigojin: Paralı asker alımlarını sonlandırdık

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, "Personel sıkıntısı yaşamadığımız sürece yeni bir işe alım gerçekleştirmeyi planlamıyoruz" dedi.
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dünya Yevgeniy Prigojin Wagner Grubu asker alımı

HABER MERKEZİ

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin, yeni üye kabulünü sonlandırdıklarını açıkladı. 

Bir Telegram kanalında sesli mesaj paylaşan Yevgeniy Prigojin, “Bugün ana hatları gittikçe netleşen bir sonraki görevlerimizi tanımlıyoruz. Kuşkusuz bunlar Rusya'nın büyüklüğü adına yerine getirilecek görevler” diye konuştu. 

“Personel sıkıntısı yaşamadığımız sürece yeni bir işe alım gerçekleştirmeyi planlamıyoruz” diyen Prigojin, gelecekte alımlara devam edebileceklerini belirterek, bazı savaşçılarının "maalesef" başka "güç yapılarına" geçtiğini ancak geri dönmek istediklerini söyledi.

Prigojin, “Bizimle temas halinde olursanız size son derece minnettar olacağız. Anavatan ülkemizin çıkarlarını koruyabilecek yeni bir grup oluşturmaya ihtiyaç duyar duymaz, kesinlikle işe alımlara başlayacağız” ifadelerini kullandı. 

Kremlin, Haziran'daki isyana katılmayan Wagner askerlerinin Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayarak düzenli orduya geçeceğini açıklamıştı. İsyanın ardından Belarus'a taşınan Wagner üyeleri burada orduyu eğitiyor. 

Wagner lideri, isyandan beş gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü; geçen hafta da St Petersburg'daki Afrika zirvesine katıldı. 

“AFRİKA’DAKİ VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Prigojin geçen hafta, Wagner'in Afrika'daki varlığını daha da arttırmaya hazır olduğunu da söyledi.

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki hükümetleri destekleyen Wagner, ABD tarafından suç örgütü olarak tanımlanıyor ve kuruma yaptırımlar uygulanıyor. 

Prigojin, örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına uygun olarak çalıştığını savunuyor. 

Wagner lideri, geçen hafta Batı Afrika ülkesi Nijer'de gerçekleşen askeri darbeyi de memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

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