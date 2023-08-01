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Tarlada çalışan çiftçilere saldırı: 10 kişi başları kesilerek öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde, bir tarlada çalışan çiftçilere silahlı saldırı düzenlendi, 10 çiftçi başları kesilerek öldürüldü.
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HABER MERKEZİ

Borno eyaletine bağlı Kawuri köyündeki bir tarlada çalışan çiftçilere radikal İslamcı militanlarca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıdan sağ kurtulan Abubakar Masta isimli çiftçi, saldırganların Pazartesi günü sabah Kawuri köyündeki çiftliklerine motosikletlerle ve tüfeklerle saldır düzenlendiğini belirterek, "Katledilen arkadaşlarımın cesetlerini gördüm" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak yerel sakinler, saldırının arkasında Boko Haram örgütünün olduğunu söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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