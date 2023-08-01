Ekonomi

Irak Başbakanı: Kürdistan Bölgesi'nin bu ayki bütçesi gönderildi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kürdistan Bölgesi’nin günlük federal hükümete 55 bin varil petrol geliri teslim etmeye başladığını belirterek, “Kürdistan Bölgesi’nin bu aylık bütçesini gönderdik” dedi.
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Irak Muhammed Şiya Sudani Kürdistan Bölgesi Bütçe

ERBİL (K24)

Sudani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sudani, "Cihan Boru Hattı üzerinden yapılan petrol ihracatı durmuş durumda. Kürdistan Bölgesi’nin bu aylık bütçesini gönderdik. Kürdistan Bölgesi, her gün 55 bin varil petrol gelirlerini merkezi yönetim Maliye Bakanlığı'na teslim etmeye başladı. Kürdistan Bölgesi Hükümeti ayrıca petrol dışı gelirlerini de merkeze bağlı banka hesabına yatıracak" ifadelerine yer verdi.

Sudani, Bağdat ve Erbil arasında "petrol ve petrol dışı gelirlerin merkezi yönetime teslimi" hakkında yapılan anlaşmayı hatırlatarak, her iki tarafın da söz konusu anlaşmaya uymaya kararlı olduğunu söyledi.

Ülkede artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Irak Başbakanı Sudani, İran'dan ham petrol karşılığında doğal gaz aldıklarını ve ABD'nin bu konudaki tutumunun olumsuz olmadığına işaret etti.

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