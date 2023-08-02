Politika

Kremlin: Putin Erdoğan’la telefonda görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
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dünya Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan görüşme

HABER MERKEZİ

Kremlin, Karadeniz tahıl anlaşması konusundaki tutumunu yineleyerek Moskova'nın, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandıktan sonra Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatına izin veren anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

RUSYA GEÇEN AY ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Türkiye ve Birleşmiş Milletler(BM) geçen yaz Karadeniz tahıl anlaşmasına aracılık etmişti. Moskova, uluslararası toplumun Rusya'nın da bu anlaşmanın bir parçası olarak tahıl ve gübre ihracatını serbestçe yapabilmesini sağlayamadığından şikayet ederek geçen ay anlaşmadan çıkmıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, geçen hafta, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmelere geri dönmekle ilgilenebileceğine dair "göstergeler" olduğunu söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

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