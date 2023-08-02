Politika

Başbakan ve Estonya Savunma Bakanı’ndan DAİŞ’le mücadele vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’e gelen Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur’la DAİŞ’le mücadele ve işbirliğinin önemini konuştu.
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kürdistan Mesrur Barzani Estonya Hanno Pevkur DAİŞ İşbirliği

ERBİL (K24)

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Erbil’e gelen Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, havalimanında İçişleri Bakanı Reber Ahmed tarafından karşılandı.

Pevkur, ardından Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin de yer aldığı görüşmede, Irak’taki genel durum, ikili ilişkilerin artırılması, terörle mücadele, bölgedeki güvenlik durumu ve Peşmerge Güçleri’ne yönelik destek ele alındı.

Söz konusu görüşmede güvenlik ve askeri koordinasyonun önemine vurgu yapılırken, DAİŞ mensuplarının tehditleri de masaya yatırıldı.

Başbakan Mesrur Barzani, DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon dahilinde Peşmerge Güçleri’ne desteğini sürdüren Estonya’ya teşekkürlerini iletti.

Estonyalı Bakan ise ülkesinin yardım ve işbirliğini geliştirmeye, Peşmerge Güçleri’ni desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

 

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