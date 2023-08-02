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Van Gölü'nde çekilmeler ciddi boyuta ulaştı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü’ndeki çekilme sürüyor.
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kürdistan Van Van Gölü

HABER MERKEZİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci olması ile Van Gölü, tüm zamanların en güzeli ve en ses getireni olmayı başarmıştı.

Van Gölü’nde şimdilerde ise yağışın azalması ve sıcak havaların etkisiyle buharlaşmanın katlanarak artması sonucu suyu gittikçe azalıyor.

Gölün Tatvan sahil kıyısının yaklaşık 4 kilometrelik kesiminde çekilme yaşandı.

Çekilme ile daha önce göle atılarak kirliliğe sebep olan araba lastiği, plastik maddeler ve cam şişeler de gün yüzüne çıktı.

Turist olarak ilçeye gelen vatandaşlar durumu hayretle gözlemlerken, havadan çekilen görüntüler de durumu gözler önüne seriyor. (Kaynak: İHA)

 

van-golu
van-golu
van-golu

 

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