Politika

AB büyükelçisinden Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyareti

Görev süresi sona eren Avrupa Birliği’nin (AB) Irak Büyükelçisi Ville Varjola, Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyaretinde bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Ville Varjola Avrupa Birliği görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi sona eren AB Irak Büyükelçisi Ville Varjola ile bir araya geldi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’ne desteğinden AB’ye, AB-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin gelişmesi yönündeki çabalarından dolayı da Ville Varjola’ya teşekkür etti.

Başbakan, görev süresi sonra eren Büyükelçi Varjola’ya yeni görevinde başarılar diledi.

AB Irak Büyükelçisi Ville Varjola da AB Irak Büyükelçiliği ve AB Kürdistan Bölgesi Temsilcisine sürekli ve güçlü desteğinden dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv