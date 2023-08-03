AB büyükelçisinden Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyareti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi sona eren AB Irak Büyükelçisi Ville Varjola ile bir araya geldi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’ne desteğinden AB’ye, AB-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin gelişmesi yönündeki çabalarından dolayı da Ville Varjola’ya teşekkür etti.

Başbakan, görev süresi sonra eren Büyükelçi Varjola’ya yeni görevinde başarılar diledi.

AB Irak Büyükelçisi Ville Varjola da AB Irak Büyükelçiliği ve AB Kürdistan Bölgesi Temsilcisine sürekli ve güçlü desteğinden dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.