Spor

Omed Xoşnaw: Erbil kupayı kazanırsa oyuncular Başbakan tarafından onurlandırılacak

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, Irak Kupası final maçına çıkacak olan Erbil takımının kazanması durumunda Başbakan Mesrur Barzani tarafından ödüllendirileceklerini söyledi.
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kürdistan Omed Xoşnaw Mesrur Barzani Erbil Irak Kupası

ERBİL (K24)

Vali Omed Xoşnaw, bugün Başbakan Mesrur Barzani’yle, Erbil’de sunulan hizmetlerin arttırılmasını görüştüklerini duyurdu.

Başbakan’ın, bu akşamki maçı izleyeceğini ve Erbil takımının maçı kazanacağından çok umutlu olduğunu söyleyen Xoşnaw, “Yüce Allah’ın yardımıyla kupayı aldıktan sonra oyuncular ve takım Sayın Başbakan onurlandırılacak, tören ve kutlamayla karşılanacaklar” dedi.

Erbil Spor Kulübü ile Al Quwa Al Jawiya takımı bu akşam Irak Kupası final maçında karşı karşıya gelecek.

Erbil takımı, şimdiye kadar Bağdat takımları dışında hiçbir takımın kazanamadığı kupanın final maçına ilk kez çıkıyor.

Erbil ekibini desteklemek için 5 bin dolayında futbolsever otobüslerle Bağdat’a gitti.

Başkent Erbil’de ise Baxi Şar Parkı’nda dev bir ekran kurulacak ve vatandaşlar burada açık havada maçı izleyebilecek.

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