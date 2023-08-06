İsveç: Rusya Kur’an yakma eylemleriyle ilgili dezenformasyon yayıyor

HABER MERKEZİ

İsveç Psikolojik Savunma Ajansı, Rusya'da devlet kontrolündeki RT ve Sputnik medya kurumlarının İsveç hükümetinin Kuran-ı Kerim yakma eylemlerini desteklediğine dair bir dizi Arapça makale yayınlayarak yanlış bilgi yaydığını belirtti.

Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak dezenformasyonla mücadele için 2022 yılında kurulan ajansa göre, haziran ayı sonundan bu yana Arapça ve diğer dillerde yaklaşık bir milyon makale yayınlandı.

Dezenformasyonun zaman içinde tekrar ettikçe insanların yanlış bilgiye inanarak doğru kabul etmesinin kolaylaştığının altını çizen ajans, Rusya'nın bu yolla kutsal kitabın yakılmasının dünyada nasıl algılandığını etkilemeye çalıştığını belirtti.

Ajans, bu girişimin İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu engelleme girişiminin bir parçası olduğuna inandığını vurguladı. İsveç'in üyeliği Türkiye ve Macaristan tarafından henüz onaylanmadı.

“SÖYLEMLER KREMLİN’İN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA”

Ajans sözcüsü Mikael Östlund, verdiği bilgide, Salwan Momika ve Salwan Najem adlı iki Iraklı'nın geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Stokholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından internetteki dezenformasyonun katlanarak arttığını bildirdi.

"İsveç'in Kuran'ın yakılmasını desteklediği ve İslamofobik ve İslam'a karşı düşmanca bir ülke olduğu yönündeki söylemlerin" tekrarlandığını belirten Östlund "Çok şaşırmadık çünkü Rusya, İsveç'i kötü gösterecek ve NATO'ya katılmasını zorlaştıracak söylemler kullanıyor" diye konuştu.

Östlund, haziran ve temmuz ayları boyunca RT ve Sputnik gibi kanallarda bu tür söylemler içeren paylaşımların olduğuna dikkat çekerek "Dolayısıyla Arapça konuşan insanlar arasında seslerini duyurmak istedikleri açık" dedi.

Bu kanalların devlet kanalı olduğunu da hatırlatan sözcü Rusya hükümetiyle ilgili her kararın Kremlin tarafından onaylandığından hareketle bu söylemlerin Kremlin'in istekleri doğrultusunda olduğunu ileri sürdü.

İSVEÇ EYLEMLERE KARŞI YÖNTEM ARAYIŞINDA

İsveç hükümeti, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri konusunda son dönemde büyük baskı altında. Hükümet ve yetkili organlar bu eylemlerin ülkenin Müslüman dünyasıyla olan ilişkilerini zedelemesinden ve ülke içinde bir güvenlik sorununu tetiklemesinden endişe ediyor.

İsveç'te Kur'anı Kerim dahil kutsal kitaplara "saygısızlığı önlemek" adına bir yasal düzenleme bulunmuyor. Kutsal kitapları yakmak için alınan izinler de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor.

İsveç hükümeti izinlerin onay anlamına gelmediğinde ısrar ediyor. İsveç ve komşusu Danimarka, bu tür tepki toplayan eylemlerin önüne geçmek için yasal bir araç hazırlamak için durum değerlendirmesi yapıyor.