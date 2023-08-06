Politika

Başbakan Mesrur Barzani ve Hindistan’ın yeni başkonsolosundan ilişkileri geliştirme vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve Hindistan’ın yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Madan Gopal, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Madan Gopal Hindistan görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Hindistan’ın yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Madan Gopal’ı kabul etti.

Yeni görevine başlamasından dolayı Madan Gopal’ı kutlayan Başbakan, yeni başkonsolosa başarı dileğinde bulundu.

Hindistan’ın yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu’na Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her türlü desteği sunacağını belirten Başbakan, Kürdistan Bölgesi-Hindistan ilişkilerinin gelişmesinden yana olduklarını vurguladı.

Desteği ve işbirliğinden dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkürlerini sunan Başkonsolos Madan Gopal da ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv