Başbakan Mesrur Barzani ve Hindistan’ın yeni başkonsolosundan ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Hindistan’ın yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Madan Gopal’ı kabul etti.

Yeni görevine başlamasından dolayı Madan Gopal’ı kutlayan Başbakan, yeni başkonsolosa başarı dileğinde bulundu.

Hindistan’ın yeni Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu’na Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her türlü desteği sunacağını belirten Başbakan, Kürdistan Bölgesi-Hindistan ilişkilerinin gelişmesinden yana olduklarını vurguladı.

Desteği ve işbirliğinden dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkürlerini sunan Başkonsolos Madan Gopal da ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.