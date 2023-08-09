Malatya’da baraj inşaatında patlama: 3 işçi yaralandı
HABER MERKEZİ
Alınan bilgiye göre, Kömürlük Mahallesi'nde yapımı süren Yoncalı Barajı'ndaki tünel inşaatında kullanılan tünel açma makinasının bakımını yapan işçilerin makinaya pas sökücü sıktığı esnada tüneldeki metan gazı alev aldı.
Olayda işçiler Ö.F.Ö, M.A. ve İ.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)