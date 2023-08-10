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Biden'ı tehdit eden kişi FBI tarafından yakalanmaya çalışılırken öldürüldü

Biden'ı tehdit eden Utahlı zanlının, Federal Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.
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ABD Joe Biden Utah FBI

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit eden Utahlı zanlının, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

FBI'ın yazılı açıklamasında, Biden'ın ziyareti öncesinde Utah'ın Salt Lake City şehrinde Craig Deleeuw Robertson isimli kişinin, ‘evinde tutuklama işlemleri esnasında çıkan çatışmada’ hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkeme kayıtlarında, bu kişinin, Başkan Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yargılayan New York Bölge Savcısı Alvin Bragg ve New York Başsavcısı Letitia James'i tehdit ettiği kaydedildi.

​​​​​​​Utah’taki ABD Bölge Mahkemesine sunulan dava dosyasında, Robertson'ın Facebook'ta paylaştığı, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe sonra Kamala!!" şeklindeki ifadesine yer verildi.

Dosyada, Robertson'un 70-75 yaşlarında​​​​​​​ olduğu ve AR-15 tarzı yarı otomatik tüfek taşıdığı vurgulandı.

Biden'ın konu hakkında FBI tarafından bilgilendirildiği belirtildi.

 

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