Politika

Irak Dışişleri Bakanı’ndan K24'e: Kürdistan Bölgesi'nin bütçesine yönelik tehlike yok

Hüseyin, “Kürdistan Bölgesi'nin bütçesine ve maaşlarına yönelik bir tehdit söz konusu değil” dedi.
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kürdistan Fuad Hüseyin bütçe maaş

HABER MERKEZİ

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin,  Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin, bütçe yasasının uygulanması konusunda Iraklı yetkililerle görüşmek üzere önümüzdeki iki gün içinde Bağdat'ı ziyaret etmesinin planlandığını söyledi.

K24’e konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Erbil ve Bağdat heyetlerinin teknik çalışmaları tamamlamak ve yakın gelecekte Kürdistan Bölgesi'nin payını göndermek için petrol dışı gelirler konusunu görüşeceğini belirtti.

Hüseyin, “Kürdistan Bölgesi'nin bütçesine ve maaşlarına yönelik bir tehdit söz konusu değil” dedi.

Öte yandan K24’e konuşan Bağdat’a giden heyetin üyesi Piştiwan Sadık, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın tam olarak uygulanmadığına inandığını söyledi.

Sadık, Kürdistan Bölgesi halkının anayasal haklarının sürekli olarak ihlal edildiğini belirtti.

Kürdistanlı yetkili, “Stratejik yasalar anlaşma ile çıkarılmalı ve Erbil ile Bağdat arasındaki mevcut sorunlar diyalog yoluyla çözülmelidir. Irak'ın, tüm Iraklıların ve demokratik sürecin zararına olan merkezileşmeye doğru ilerlediğini hissediyoruz” dedi.

 

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