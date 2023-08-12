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Asiacell: Pencwên’deki İHA saldırısında ölenlerden biri çalışanımızdı

Dün Pencwên’de seyir halindeki araç bir İHA tarafından vurulmuştu.
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kürdistan Asiacell Pencwên İHA saldırısı

ERBİL (K24)

Asiacell, dün Pencwên’deki insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin çalışanları olduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Dün Pencwên ilçesindeki Nalparez yolu yakınlarında içinde üç kişiyi taşıyan bir araca insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. Aracın sürücüsü, şirketin Musul'daki çalışanı Hasan Ahmed Keşmule idi” denildi.

Söz konusu kişinin uzun zamandır şirketin Musul çalışanı olduğu ve kızını Musul’a getirmek üzere yolda olduğu belirtilirken, Keşmule’nin ailesine başsağlığı dilendi.

Dün Pencwên’de seyir halindeki araç bir İHA tarafından vurulmuştu.

 

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