Politika

Zelenskiy’den Kırım Köprüsü’ne saldırı açıklaması: Rusya’nın suçlarına yanıt

Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne saldırıların, "Rusya'nın işlediği suçlara yanıt" olduğunu söyledi.
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Kırım Köprüsü
Kırım Köprüsü
dünya Kırım Köprüsü Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya saldırı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın, Kherson bölgesindeki köylerine gün içinde saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, bu saldırılarda çocuklar dahil ölenlerin ve yaralıların olduğunu belirtti.

Zelenskiy ayrıca, ülkesinin Mıkolayiv, Zaporijya, Donbas ve Kharkiv bölgelerine de saldırıların Rusya tarafından düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun bu saldırılara yanıt verdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Askerlerimiz her yerde işgalcilerin terörüne karşılık veriyor. Rusya'nın kötülüğünün adil cevabımızı almadığı gün yok" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Yok edilen her kafir, yanan tüm Rus askeri teçhizatı, ateşe verilen onların karargah ve depoları, Kırım Köprüsü'nde çok anlamlı bir duman, tüm bunlar Rusya'nın işlediği hiçbir suçunu yanıtsız bırakmayacağımızın kanıtıdır. Kharkiv'den Kherson'a kadar ön cephede sonuç elde eden her askerimiz, Ukrayna için adaleti sağlayabilir."

Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki çatışmalarda başarı elde ettiğini belirten Zelenskiy, tüm yönlerde Ukraynalı askerlerin savaştığını ve ancak bu şekilde Ukrayna'nın "özgür" ve "güvenli" olabileceğini vurguladı.

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