Ekonomi

Dolar ve euroda haftanın ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 27,04 liradan, euro 29,58 liradan haftaya başladı.
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HABER MERKEZİ

Serbest piyasada 27,0440 liradan alınan dolar 27,0460 liradan satılıyor. 29,5800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5820 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 27,0490 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6530 lira olmuştu.

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

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