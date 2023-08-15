ABD’li başkonsolos: Kendimi Kürdistan Bölgesi'nin sadık bir dostu olarak görüyorum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, ABD Başkonsolosu Irvin Hicks Jr. için görevinin sona ermesi dolayısıyla veda töreni düzenledi.

Törende konuşan Hicks, kendisini Kürdistan Bölgesi'nin sadık bir dostu olarak gördüğünü söyledi.

Törenin düzenlenmesine verdiği destekten dolayı Kürdistan Bölgesi Başkanlığına teşekkür eden Hicks, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partilerin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.

Çok sayıda hükümet yetkilisi ve diplomatın katıldığı törende Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Divanı Başkanı Fevzi Hariri de bir konuşma yaptı.

Hariri, Kürdistan halkının sadık bir dostu olarak ABD'nin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmek için her zaman ciddi bir şekilde çalışan ABD Başkonsolosunun çalışma ve çabalarına övgüde bulundu.