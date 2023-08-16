Politika

Başkan Barzani: KDP her zaman Kürdistan halkının meşru davasının savunucusu olmuştur

Başkan Barzani, KDP’nin 77’nci kuruluş yıldönümü mesajında önemli vurgularda bulundu.
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kürdistan Mesud Barzani KDP

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani mesajında, “Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 77’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla onurlu şehit aileleri, kahraman Peşmergeler, KDP yönetimi, kadroları, üye ve taraftarları ile tüm mücadeleci ve özgürlükçü Kürdistan halkının en içten şekilde kutluyorum” ifadesini kullandı.

Başkan Barzani, KDP kitlesinin en zorlu ve kader tayin edici dönemlerdeki mücadelesi ve verdiği bedellerin, Kürdistan halkının davasının direnişi, sürekliliği ve güçlenmesinin mayası olduğunu vurguladı.

Mesajının sonunda ise Başkan Barzani şu ifadeleri kullandı:

“KDP; geçmişte, şimdi ve gelecekte her zaman umudun, Kürdistan’ın güçlü eli, Kürdistan halkının meşru davasının savunucusu ve koruyucusu olmuştur. KDP yönetimi, kitlesi ve üyeleri bu büyük sorumluluğun farkında olmalıdır.

Özgürlük yolunun şehitleri ölümsüzdür.”

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