İran bir kez daha Zap Suyu’nu kesti

İran, uluslararası anlaşmalara rağmen kaynağı Doğu Kürdistan (Rojhilat) olan ve Kürdistan Bölgesi’ne akan Küçük Zap Suyu’nun akışını keserek, Süleymaniye’nin Qeladize ilçesinde içme suyu temininde sorunların oluşmasına neden oluyor.