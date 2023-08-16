İran bir kez daha Zap Suyu’nu kesti
SÜLEYMANİYE (K24)
K24’e konuşan Pişder’deki "Ava Xas Projesi" Müdürü Marif Mahmud, İran’ın Küçük Zap Suyunun akışını kestiğini söyledi.
Mahmud, su kaynağının önemli ölçüde azaldığını ifade ederek, Qeladize ilçesinin bundan olumsuz etkilediğini kaydetti.
Dicle nehriyle birleşen Habur, Büyük Zap, Küçük Zap ve Sirwan, bölgenin önemli nehirleridir.
Rojhilat’tan Kürdistan Bölgesi’ne akan nehirler, İran’ın üzerine yaptığı barajlar nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.
Öte yandan İran, Süleymaniye ilçelerinden geçip Kerkük ve Irak’ın iç kesimlerine doğru akan Küçük Zap Nehri’nin suyunu daha önce de hiçbir gerekçe göstermeden kesmişti.
Söz konusu suyun kesilmesinden dolayı, Qeladize ilçesindeki yaklaşık 90 bin kişinin susuz kaldığı, birçok balık ve çiftliğin zarar gördüğü bildirilmişti.