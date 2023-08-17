Yaşam

Süleymaniye’de iklim değişikliği: Yer altı suları azalıyor

Kuraklık ve çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Süleymaniye’de yer altı sularında ciddi bir azalma olduğu belirtildi.
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kürdistan iklim değişikliği Süleymaniye Yer altı suları

HABER MERKEZİ

Süleymaniye Yeraltı Suları Kurumu Genel Müdürü Abbas Ali Ahmed, "her 10 yılda bir kuraklıkla yüz yüze kalındığını" ve bu nedenle suya ihtiyacın daha fazla olduğunu açıkladı.

Kuraklıktan ötürü dünyada su paylaşımının azaldığına işaret eden Ahmed, artan su tüketimine karşın kaynakların ise azaldığını vurguladı.

Ahmed, “Yer altı sularında ciddi bir azalma var. İklim değişikliğin de bunda etkisi büyük. Ancak Kürdistan Bölgesi’nde durum tehlikeli boyutlara ulaşmadı” dedi.

Süleymaniye’de yağmur miktarında son iki yılda bir düşüş yaşandığını belirten Ahmed, bu durumun da yer altı sularının azalmasına neden olduğunun altını çizdi.

Ahmed, “Su tüketimi konusunda politikamızı gözden geçirmeliyiz. Halkın bilinçlenmesi ve bu sorunun idare edilebilmesi için gerekli anlayış oluşmalı” ifadelerini kullandı.

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