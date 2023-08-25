Başbakan: Behdinan Enfali’nin kurbanlarını saygıyla anıyoruz

ERBİL (K24

Başbakan Mesrur Barzani, Behdinan Enfali’nin 35’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Irak’ın eski rejiminin bu büyük ve insanlık dışı suçunun kurbanlarını saygıyla anıyoruz” diyen Başbakan, Enfal’in amacının Kürdistan halkını tüm bileşenleriyle yok etmek olduğunu vurguladı.

Bu saldırıyla Enfal’in son aşamasının da tamamlandığını belirten Başbakan, “Binlerce masum Behdinanlı soykırıma uğradı, on binlercesi de yerinden edildi, yüzlerce köy yerle bir edildi ve yasaklanmış silahların kullanımından dolayı bölgenin doğasına büyük bir zarar verildi” ifadelerini kullandı.

Irak Anayasası’nın Enfal kurbanlarının yakınlarının tazmin edilmesini kapsayan 132. Maddesinin uygulanmamasının üzücü olduğunu dile getiren Başbakan, “Bu anma vesilesiyle Kürdistan halkının anayasal hakkı olan Enfal edilenlerin yakınlarının tazmin edilmesi ve yeniden soykırıma uğramayacaklarına dair temin edilmeleri gerektiğini yineliyoruz” dedi.

Başbakan mesajının sonunda “Behdinan Enfali’nin yıldönümünde Behdinan kurbanlarını ve Kürdistan’ın tüm şehitlerini saygıyla anıyoruz” sözlerini kullandı