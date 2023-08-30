Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’a gidiyor

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgilere göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden bir heyet bugün Bağdat’a gidiyor.

Hükümet heyetinin Iraklı yetkililerle Kürdistan Bölgesi’nin bütçesi ve memur maaşlarını görüşeceği belirtildi.

25 Ağustos’ta yapılması planlanan ziyaret, Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani’nin babasının vefatı nedeniyle ertelenmişti.

Irak hükümeti şu ana Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile vardığı anlaşmaya uymadı ve Kürdistan Bölgesi’nin bütçesi ve mali haklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği için temmuz ayı memur maaşlarının ödenmesinde gecikme yaşanıyor.

Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Cenab Nuri dün Kanada Parlamentosu heyetiyle görüşmesinde dokuzuncu hükümet kabinesinin sorunların anayasa temelinde çözümünden yana olduğunu vurgulamıştı.