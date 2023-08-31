Politika

Ölen Wagner lideri Prigojin’in son videosu ortaya çıktı: ‘Her şey yolunda’

Rus yönetimine meydan okuduktan iki ay sonra gizemli bir şekilde hayata veda eden paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin'in son videosu ortaya çıktı.
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dünya Yevgeniy Prigojin son video Wagner Grubu

HABER MERKEZİ

Rusya’da yönetime karşı ayaklandıktan iki ay sonra uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in son çekilen videosu yayınlandı.

Görüntülerin, Wagner liderinin grubun diğer yöneticileriyle beraber uçağının Rusya’da düşmesi sonucu ölümünden birkaç gün önce Afrika’da çekildiği belirtildi.

Wagner’e bağlı Telegram kanalında yayınlanan videoda Prigojin, sağlığıyla ilgili söylentiler ve güvenliğine yönelik tehditlerle ilgili konuşuyor.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Videoda hareket halindeki bir aracın içinde olan ve kamuflaj kıyafeti giyen Prigojin, “Hayatta olup olmadığımı, nasıl olduğumu tartışanlar için söyleyeyim. Şu anda hafta sonu, Ağustos 2023’ün ikinci yarısı, Afrika’dayım” diyor. Prigojin, daha sonra “Beni ortadan kaldırmayı, özel hayatımı, kazandığım parayı ya da başka şeyleri konuşmak isteyen insanlar için söylüyorum, her şey yolunda” diye konuşuyor.

Videonun Prigojin’in 23 Ağustos’ta Moskova’nın kuzeyinde uçağının düşmesinden 3-4 gün önce çekilmiş olabileceği kaydedildi.

Kremlin, Wagner liderlerinin haziran ayındaki ayaklanmanın intikamı için Rusya tarafından öldürüldüğü iddialarını reddetmişti.

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