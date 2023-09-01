Rusya Dışişleri Bakanı’ndan Rojava, Suriye ve Türkiye açıklaması

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Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü ve 1 Eylül Bilgi Günü olması vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencilerine hitap eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz çizgimizi ABD'nin aleyhinde, Batı'nın aleyhinde oluşturmuyoruz. Doları 'tabuta koymak' isteğimiz yok. ABD, herkes tarafından kabul edilebilir olan doların rolünü desteklemeyi bırakıyor. İşte sorun bu" dedi.

“TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ YOL HARİTASI TASLAĞINA İLİŞKİN TEMASLAR SÜRÜYOR”

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin yol haritası taslağına değinen Lavrov, "Yol haritası taslağını bu yılın haziran ayında tüm meslektaşlarımıza ilettik. Şu anda değerlendiriliyor, bu taslağın onaylanabileceği, genel kabul edilebilir duruma getirilmesi için temaslar sürüyor" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE VE SURİYE'YE ADANA MUTABAKATI'NA DÖNMELERİNİ ÖNERDİK”

Rusya'nın Türkiye ve Suriye'ye 1998 yılında ‘terör tehdidini azaltmak’ amacıyla imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdiğini anlatan Lavrov, "Bu anlaşma, terör tehdidinin bulunduğunu ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasını, Türkiye'nin Şam'ın onayıyla terörle mücadele yapılarını Suriye topraklarının belirli bir derinliğine kadar gönderme hakkına sahip olmasını öngörüyordu. Bu anlaşma yürürlüğünü sürdürüyor, kimse onu feshetmedi" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Rojava’da Kürt güçlerini desteklemesini de eleştiren Lavrov, Washington’un buradaki faaliyetlerini “hukuka aykırı” olarak tanımladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Bizzat ABD, Türkler tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen radikal Kürt örgütlerin ayrılıkçı yaklaşımını körüklüyor. Bu süreçler birbiriyle bağlantılı” dedi.